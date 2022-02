Tenax, Simonazzi: essere first mover su elettrico ci dà vantaggio, Italia è indietro

Tenax International





(Teleborsa) - "Indubbiamente, che vuol dire quasi il 70% di tutte le vendite di macchine finite che abbiamo realizzato nel corso del 2001. È undel business, nella misura in cui solitamente il primo semestre pesa per circa un 35-40% del fatturato annuo e soprattutto i primi mesi dell'anno sono abbastanza scarichi". È con queste parole chedi, ha commentato l'avvio dell'anno del produttore di macchine 100% elettriche per l'igiene urbana quotato su Euronext Growth Milan. "Questo ci fa indubbiamente", ha aggiunto Brunetti a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets."Quello che stiamo notando a livello più sistemico nel nostro mercato di riferimento - igiene urbana e veicoli elettrici - è che stiamo- ha aggiunto Simonazzi - Questo è un altro dato che ci fa pensare che indubbiamente è in atto una grande trasformazione, quindi un ampliamento importante di quello che ad oggi è un altro mercato di nicchia"."Noi siamo unicamente focalizzati sul mercato dei veicoli green nell'ambito dell'igiene urbana - ha ricordato - Siamo partiti nel 2016 comprando un ramo d'azienda che fatturava 2 milioni, tutti su veicoli a gasolio molto standardizzati e che aveva come possibile upside interessante due prototipi di macchine elettrici. Abbiamo deciso fin da subito di lavorare su quelle e. Poi abbiamo progressivamente abbandonato il prodotto a gasolio e ci siamo focalizzati completamente sull'elettrico, diventando ad ad oggi l'unico produttore europeo completamente focalizzato sui veicoli elettrici per l'igiene urbana. Indubbiamente il fatto di avere creato questo mercato quando non esisteva, quindie che comunque ancora oggi fanno il loro core business nei veicoli ad alimentazione più tradizionale e che all'elettrico ci sono arrivati principalmente elettrificando quei veicoli e non progettandoli da zero".I mercati internazionali rimangono il primo sbocco per Tenax International, che però proverà a imporsi maggiormente anche a livello domestico. "Il nostro fatturato si sviluppa per circa il 94% all'estero, secondo il dato del portafoglio ordini del nostro primo semestre. Se ragioniamo anche di percentuale sulle unità di macchine vendute (quindi tolta la ricambistica), questa percentuale cresce ancora di più, perché nella pratica succede che magari clienti esteri alcuni ricambi li comprino in loco - ha affermato il CFO - Ci sonoperché partiti prima con un certo tipo di investimenti o perché magari hanno un settore pubblico, come la, che funziona in un modo molto efficiente, oppure come ladove i principali player sono a tutti gli effetti grandissime multinazionali, che quindi hanno posto da tempo l'accento sulla sostenibilità ambientale oltre che economica"."L'è un mercato nel quale stiamo lavorando e probabilmentee che non sempre hanno portato i risultati sperati, penso ad esempio alla scelta sul metano - ha puntualizzato il manager di Tenax - Però sicuramente, anche perché non possiamo pensare che un'Italia che voglia rimanere al centro della scena economica europea possa lasciare indietro i temi della sostenibilità ambientale, che sono diventati centrali a tutte le latitudini del globo".