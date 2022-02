Vodafone è tra le aziende più inclusive in Italia secondo il Diversity Brand Index 2022

Vodafone

(Teleborsa) -si conferma anche quest’anno tra le aziende più inclusive in Italia secondo il. Il progetto di ricerca, ideato e coordinato da Diversity e Focus MGMT, misura il livello di inclusione dei brand e la loro capacità, attraverso iniziative e attività, di sviluppare una cultura volta a favorire la Diversity & Inclusion. Vodafone è stata selezionata grazie alla, un progetto che dimostra ancora una volta l’impegno di Vodafone nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne. L’iniziativa, messa in campo con Fondazione Vodafone, intende far sì che sempre più persone, compreso il pubblico dei giovanissimi, possano avvicinarsi alla tematica e comprendere a fondo la gravità del fenomeno della violenza di genere.La campagna “Otto su Dieci”, creata insieme ae lanciata in esclusiva su, racconta in brevi video otto episodi di violenza non denunciati – dalallafino a quella psicologica e alla violenza fisica – scritti e interpretati da quattro giovani influencer che si sono distinti per il loro modo di raccontare storie complesse in modo diretto e immediato e per la sensibilità che hanno dimostrato in passato nei confronti della lotta alla violenza contro le donne.Il titolo della campagna riprende dei dati ufficiali delche sottolineano come otto donne su dieci che hanno subìto una violenza non hanno mai denunciato il loro maltrattante. Tra i molteplici motivi che spingono le donne a non denunciare vi sono le conseguenze negative che possono svilupparsi nel contesto familiare, oltre che la paura delle conseguenti reazioni del maltrattante.L’iniziativa “Otto su Dieci” vuole inoltre promuovere la diffusione e l’utilizzo di, l’app diche mette a disposizione della comunità un sostegno concreto grazie alla tecnologia. Sviluppata in collaborazione con CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, Bright Sky è un’app gratuita che fornisce risorse e strumenti concreti alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti, tra cui la mappatura dei servizi di supporto su tutto il territorio nazionale, la chiamata rapida al 112 attivabile con un singolo tocco su ogni pagina dell’app, oltre a questionari per valutare ildi una relazione e per sfatare stereotipi e luoghi comuni sul fenomeno della violenza. L’app può essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a. È inoltre disponibile una nuova versione browser di Bright Sky, per favorire l’accessibilità dei contenuti dell’app.“Questo riconoscimento è per noi motivo di orgoglio e ci spinge ad impegnarci sempre di più per poter supportare la comunità con progetti concreti che possano sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia” – commenta, Head of Brand & Advertising di Vodafone Italia. “La valorizzazione di tutte le unicità è un obiettivo imprescindibile per Vodafone, da sempre impegnata nel promuovere una cultura orientata all’inclusione e nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne, anche con campagne di sensibilizzazione attraverso i canali digitali. Con la campagna “Otto su Dieci”, abbiamo voluto portare all’attenzione la gravità del fenomeno della violenza di genere e accrescere la consapevolezza di un pubblico sempre più ampio. Vodafone crede fortemente che l’unione tra tecnologia e società possa costruire un futuro migliore, più inclusivo e sostenibile”.