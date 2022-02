TIM: presenterà denuncia per indiscrezioni su Piano

(Teleborsa) - Con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne circa il piano industriale,rispetto a tali ricostruzioni che sono da ritenersi infondate e dannose per l’Azienda. Laalla Procura della Repubblica e alla Consob per il seguito di competenza.TIM precisa, inoltre, che il piano è in via di definizione e sarà discusso nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e che i relativi target quantitativi non sono stati oggetto di discussione né tantomeno sono state prese decisioni al riguardo.