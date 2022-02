Assegno unico, Inps: al via la campagna di informazione

(Teleborsa) - “Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”. È questo il messaggio con cuivuole focalizzare l’attenzione degli utenti sull’. Oltre agli spot video e radio e l’informazione sul web e sui social media, è on line da oggi un sito informativo dedicato nel quale è possibile reperire tutte le informazioni utili: chi può fare, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. Sul sito informativo dedicato, inoltre, è possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base degli approfondimenti richiesti dagli utenti.Si ricorda che l’assegno unico universale spetta a tutti iindipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza)- La domanda può essere presentata attraverso il, con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), attraverso il803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) e tramite gliAd oggi sono state presentatedi assegno unico per un totale di. Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di. Resta fermo che per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. A partire dal mese di marzo, in attuazione della normativa, cesseranno leattualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.L’assegno unico sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato da INPS sull’iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono ill’assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.