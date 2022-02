Barometro Crif, a gennaio boom di richieste di prestiti da parte delle famiglie (+22,1%), giù i mutui (-28,2%)

(Teleborsa) - Dopo gli andamenti discontinui che hanno caratterizzato il 2021 per le diverse forme tecniche di, il nuovo anno si è aperto con una nuovadel numero di richieste di, che hanno fatto segnare un eloquente -28,2% dovuto in primis al ridimensionamento delle surroghe, controbilanciato dalla vivacità dei prestiti, che nel complesso die finalizzati hanno visto un incremento del +22,1% rispetto al corrispondente mese del 2021. In scia con quanto era stato rilevato anche nel corso del 2021, nel mese di gennaio il comparto vede un aumento del +27,0% delle richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi a fronte del +14,0% fatto segnare dai prestiti personali. Queste le principali evidenze che emergono dalsull’andamento delle richieste di credito da parte delle famiglie nel mese di gennaio.“Se la performance della domanda di mutui continua a scontare il progressivo ridimensionamento delle surroghe, analizzando la dinamica degli ultimi anni si evidenzia un significativo aumento delle richieste di credito finalizzato, sostenuto anche dalla vivacità delle generazioni più giovani che hanno adottato nuove modalità di acquisto rateizzato anche per beni di importo contenuto. In questo scenario l’opzione Buy Now Pay Later, che consente di fare acquisti e pagare in un secondo momento, rappresenta un’alternativa in rapida espansione, seppur ancora non troppo diffusa sul mercato italiano. Al momento si stima che gli acquisti con pagamento dilazionati rappresentino solo un 2% dell’e-commerce ma per il prossimo futuro il margine di penetrazione del BNPL è destinato a conoscere una forte espansione grazie alla crescita degli acquisti digitali, rappresentando un potenziale driver di ulteriore sviluppo per l’intero comparto”, ha commentato, Executive Director di CRIF.