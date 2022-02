Brexit, per Ue e Regno Unito impegno prioritario su accordo Venerdì Santo

(Teleborsa) - "Ile l'condividono un impegno prioritario a proteggere l'o di Belfast del 10 aprile 1998 in tutte le sue dimensioni". È quanto hanno ribadito il vicepresidente della Commissione Ue,, e la ministra degli Esteri britannica., in una dichiarazione congiunta, dopo la riunione oggi a Bruxelles dell'organismo che supervisiona il protocollo dell'Irlanda del Nord nell'ambito delle trattative sulla Brexit.Nel punto odierno, affermano, è stata sottolineata "la costante determinazione di entrambe le parti a garantire che le questioni in sospeso nel contesto delsiano affrontate e che siano trovate soluzioni durature a beneficio dei cittadini, delle imprese e della stabilità in". Sia Sefcovic e sia Truss "hanno ribadito l'importanza di un ulteriore impegno, anche con l'assemblea e l'esecutivo dell'Irlanda del Nord, e più in generale con la società civile e le imprese".L'incontro odierno, la nona riunione della commissione mista, si è concentrato suie sul Protocollo, viene spiegato. "Garantire i diritti dei cittadini britannici residenti nell'Ue e dei cittadini dell'Ue residenti nel Regno Unito è sempre stata unaassoluta per entrambe le parti" afferma la dichiarazione congiunta: l'attuazione della parte dell'accordo disui diritti dei cittadini "è quindi di particolare importanza" e anche se "la maggior parte degli aspetti" viene attuata in modo soddisfacente, "entrambe le parti hanno sollevato questioni che richiedono ulteriore attenzione".Quanto al protocollo su Irlanda del Nord e Irlanda, nell'incontro con Truss, ha spiegato Sefcovic, "abbiamo fatto il punto degli intensiche hanno avuto luogo negli ultimi mesi in breve. Non li descriverei né come a un punto di svolta né come a un punto di rottura. Quindi il duro lavoro continua con fiducia, siamo determinati a tenere gli occhi sulla palla per trovare le soluzioni durevoli a beneficio dell'Irlanda del Nord".