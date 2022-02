Bundesbank, Germania in recessione nel primo trimestre

(Teleborsa) - La Germania entrerà in recessione nel primo trimestre, prima della forte ripresa primaverile. A renderlo rende noto è lasecondo cui l'ultima ondata dellaha rischiato di spingere l'economia tedesca in una recessione tecnica prima di una ripresa a partire dal secondo trimestre."A differenza delle precedenti ondate pandemiche, non è solo l’attività nel settore dei servizi ad essere stata influenzata dalle misure di contenimento e dai cambiamenti comportamentali" - ha scritto la banca centrale tedesca in un rapporto mensile -. Nell’ultima ondata l'assenza dal lavoro per pandemia "rischia di smorzare notevolmente l’attività economica anche in altri settori".Dopo che il Prodotto Interno Lordo si è ridotto dello 0,7% nell'ultimo trimestre del 2021, la Germania potrebbe registrare un "notevole" calo del PIL - avverte la Bundesbank nel suo report -. Tuttavia "le prospettive economiche sono buone e data l'ottima situazione della domanda, è probabile che l'economia tedesca riprenda velocità in primavera, a condizione che la pandemia si plachi e le strozzature dell'offerta continuino ad allentarsi".