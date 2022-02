Covid, nelle ultime 24 ore 24.408 nuovi positivi e 201 decessi

(Teleborsa) - Sonoregistrati nelle ultime 24 ore in Italia ( ieri 42.081), a fronte di 231.766 tamponi effettuati. Dati che fanno scendere ildall'11,3% al. I(ieri 141), le vittime totali dall'inizio della pandemia arrivano così 153.190. Questi dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Calano di 6 unità iscendendo complessivamente a 928. Ancora in aumento invece i ricoveri nei(+91).Sebbene la curva epidemiologica in Italia stia scendendo appare, tuttavia, ancora presto per parlare di fine della pandemia e da parte del governo vi è ancora prudenza. Proposto dalla Lega, ilcon la fine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo è stato respinto in commissione Affari sociali della Camera con parere contrario del governo: 13 voti a favore 5 astenuti e 22 contrari il risultato della votazione. Nelle dichiarazioni di voto, hanno annunciato il voto favorevole Lega, FdI e Alternativa. I deputati di FI come annunciato si sono astenuti. Contrario il 'blocco' Pd M5S e Iv.