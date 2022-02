Eventi e scadenze: settimana del 21 febbraio 2022

Vimi Fasteners

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - I ministri degli Affari esteri discuteranno degli ultimi sviluppi relativi all'incremento delle forze militari russe ai confini dell'Ucraina e terranno una discussione sulla situazione della sicurezza europeaBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Presa visione dei principali dati preconsuntivi gestionali ed economico-finanziari consolidati relativi al 31 dicembre 2021 (ricavi delle vendite, EBIDTA e posizione finanziaria netta, non sottoposti ad attività di revisione)ENASARCO - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2021.Milano Fashion Week - A Milano ci sarà la Milano Moda Donna con sfilate, presentazioni ed eventi in calendario: tutte le novità del prèt-à-porter proposte da famose Maison e talenti emergenti della moda italiana. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana le collezioni autunno/Inverno 2022/23Consiglio dell'UE - Consiglio Affari generali8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Spada per la Cerimonia di giuramento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, e l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Presa visione dei risultati economici gestionali al 31 dicembre 2021 (ricavi delle vendite consolidati e reddito operativo lordo (EBITDA Adjusted) non sottoposti ad attività di revisione)- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2021CNEL - Evento istituzionale - Assemblea"Next Generation Italia – Execution” - Evento organizzato dal Centro Economia Digitale - CED con la collaborazione di Luiss Business School. Il tema sarà la sfida della realizzazione e dell'impiegare al meglio i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci saranno alcuni rappresentanza delle istituzioni e della finanzaGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2022 organizzato da Intesa Sanpaolo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2021- CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2021- CDA: Risultati intero anno 2021- Appuntamento: Live webcast e conference call.EBI Global Annual Conference 2022 - European Banking Institute organizza la Conferenza annuale: "The future role of banks in a transforming and digital economy"8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaioTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria alle ore 16.30- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e del Bilancio Consolidato- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2021 - ore 14.30- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2021- Appuntamento: Comunicato stampaBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Debito delle amministrazioni localiBCE - Christine Lagarde partecipa alla conferenza stampa in seguito alla riunione dell'EurogruppoEU - Riunione ECOFIN a Parigi. Partecipa Christine LagardeTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 e Bilancio Consolidato- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2022 solo per via telematica.