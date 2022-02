Export, Ismea: Italia decimo mercato per derrate agroalimentari Ucraina

(Teleborsa) - Lae la possibilità concreta di unapotrebbero avere un, che non è rappresentato solo dal gas, ma anche da, che rappresentano una contropartita dinon di poco conto per l'UE e l'Italia. Ne da contoin base ai calcoli effettuati sulla banca dati COMTRADE (data base ITC).Complessivamente, le esportazioni agroalimentari dell'Ucraina verso la Ue-27 sono state pari a, facendo deldelle derrate provenienti da Kiev.tra gli acquirenti del Paese dell'ex blocco sovietico, per un fatturato didell'export agroalimentare ucraino, in flessione del 19% su base annua. Mentre sul versante dell'import dell'Ucraina,, dopo la Polonia, con una quota del 7% pari adi euro, sempre nel 2020.Il nostro Paesedi girasole, mais e frumento tenero. Relativamente al mais, è da segnalare che l'Ucraina è il nostro secondo fornitore dopo l'Ungheria, con una quota di poco superiore al 20%. Nei primi dieci mesi del 2021, le importazioni complessive italiane di mais si sono ridotte in volume del 13% annuo, per un totale di circa 4 milioni di tonnellate, con una flessione del 15% per quello di provenienza ucraina (466 mila tonnellate). Più marginale il ruolo dell'Ucraina per il frumento tenero, altro prodotto per il quale l'Italia è fortemente deficitaria, che si configura come sesto fornitore con una quota pari al 5% in volume e in valore dell'import totale nazionale.