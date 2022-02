Faurecia prevede aumento vendite e miglioramento carenza chip in 2022

Faurecia

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Paris e uno dei maggiori produttori di componentistica per automobili al mondo, ha registrato nel 2021pari a 15.618 milioni di euro, in crescita dell'8,1% su base reported e dell'8,8% su base organica. L'è stato pari a 862 milioni di euro, pari al 5,5% delle vendite, in aumento di 260 punti base su base annua, riflettendo una leva operativa stimata al 34%. La società afferma di aver ottenuto una ", in particolare la carenza di semiconduttori, con una solida raccolta di ordini per un totale di 75 miliardi di euro per il periodo 2019-2021"."Il 2021 è stato un anno fondamentale per Faurecia - ha commentato il CEO Patrick Koller - In primo luogo, loda PSA/ha aumentato significativamente il nostro flottante, ampliato la nostra base di azionisti internazionali e rafforzato la liquidità delle azioni. In secondo luogo, abbiamo lanciatodi una partecipazione di maggioranza in, un investimento strategico e trasformativo che è stato chiuso con successo in cinque mesi". Alla data odierna, ihanno una partecipazione combinata del 13,2% in Faurecia:con il 5,5%, Peugeot 1810 con il 3,1%, Bpifrance con il 2,4% e Dongfeng con il 2,2%."Il 2022 continuerà a risentire della, che dovrebbe iniziare ad- ha aggiunto Koller - In questo contesto, continueremo il nostro rigoroso controllo dei costi e ci concentreremo sull'efficienza operativa per promuovere il miglioramento continuo delle nostre prestazioni finanziarie". Supponendo che la produzione automobilistica mondiale raggiungerà i 78,7 milioni di veicoli nel 2022, ladi Faurecia per l'intero anno 2022 è di: vendite comprese tra 17,5 miliardi di euro e 18 miliardi di euro; margine operativo compreso tra il 6% e il 7%, con il secondo semestre vicino ai livelli pre-Covid; flusso di cassa netto di circa 500 milioni di euro prima dell'impatto dell'acquisizione di Hella.Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 39,1 euro per azione per una, dopo una buona partenza in cui era arrivata anche a quota 41,39 euro per azione. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 38,07 e successiva a 37,04. Resistenza a 40,76.