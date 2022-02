Il calendario societario 2022 di Esprinet

Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di AmministrazioneAppuntamento: Partecipazione all’Investor Day organizzato da Kepler CheuvreuxAppuntamento: Partecipazione alla Mid Cap Conference organizzata da MediobancaAppuntamento: Partecipazione alla Frankfurt MidCap Conference organizzata da IntermonteAppuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2022 organizzato da Intesa SanpaoloCDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2021Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap Conference organizzata da JP MorganAppuntamento: Partecipazione alla STAR Conference organizzata da Borsa ItalianaAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2021 e presentazione del bilancio consolidato 2021CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2022Appuntamento: Partecipazione alla Midcap Conference organizzata da TP Icap Midcap Partners (fino a giovedì 12/05/2022)Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid&Small Virtual organizzato da Virgilio IR (fino a giovedì 23/06/2022)CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2022Appuntamento: Partecipazione alla Italian Equity Week organizzata da Borsa Italiana (fino a giovedì 08/09/2022)CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2022Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid&Small in Milan organizzato da Virgilio IR (fino a mercoledì 30/11/2022)