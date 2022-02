Il calendario societario 2022 di Vimi Fasteners

Vimi Fasteners

(Teleborsa) -ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.CDA: Presa visione dei principali dati preconsuntivi gestionali ed economico-finanziari consolidati relativi al 31 dicembre 2021 (ricavi delle vendite, EBIDTA e posizione finanziaria netta, non sottoposti ad attività di revisione)Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2021CDA: Approvazione del progetto di bilancio di Vimi Fasteners e del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021CDA: Presa visione dei dati relativi a ricavi delle vendite e posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022, non sottoposti ad attività di revisioneAssemblea: Approvazione del bilancio di Vimi Fasteners dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e presa visione del bilancio consolidato del Gruppo Vimi chiuso al 31 dicembre 2021, in unica convocazioneCDA: Presa visione dei principali dati preconsuntivi gestionali ed economico-finanziari consolidati relativi al 30 giugno 2022 (ricavi delle vendite, EBIDTA e posizione finanziaria netta, non sottoposti ad attività di revisione)CDA: Approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitataCDA: Presa visione dei dati relativi a ricavi delle vendite e posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022, non sottoposti ad attività di revisione