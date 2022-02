In calo il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-1,98%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole ilIlha aperto a 118.068,5 in diminuzione di 2.344,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 544, dopo aver avviato la seduta a 548.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,16% rispetto alla seduta precedente.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, composto ribasso per, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.scende dell'1,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Tra ledi Milano, retrocede, con un ribasso del 2,54%.Calo deciso per, che segna un -2,4%.