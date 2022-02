L'azionario europeo gira in negativo per dubbi su vertice Putin-Biden

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con i listini che hanno girato in negativo dopo che il Cremlino ha detto che ". Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che il presidente russo Putin e quello americano Biden avevano accettato "in linea di principio" la sua proposta di vedersi presto in un summit bilaterale. Intanto, Putin terrà oggi una seduta straordinaria del consiglio di sicurezza russo ed è previsto che abbia una serie di colloqui telefonici internazionali, secondo quanto detto dal portavoce del Cremlino.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,136. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.895,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%.Avanza di poco lo, che si porta a +166 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,88%.poco mosso, che mostra un +0,11%, composta, che cresce di un modesto +0,36%, e tentenna, che cede lo 0,29%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 26.385 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,48%, scambiando a 28.748 punti.In discesa il(-1,06%); sulla stessa linea, negativo il(-0,97%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,55%),(+0,53%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,94%),(+1,05%),(+0,95%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,42%.Scende, con un ribasso del 2,22%.Crolla, con una flessione del 2,17%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: PMI manifatturiero (preced. 55,4 punti)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 24,2%; preced. 24,2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 58,7 punti; preced. 58,7 punti)10:00: PMI composito (atteso 52,7 punti; preced. 52,3 punti).