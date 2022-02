Mercato mutui, erogazioni ancora in crescita

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2021, lehanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1registrando rispetto allo stesso trimestre del 2020 una crescita delle erogazioni pari a +22,1 %, pari a un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel report– III trimestre 2021 pubblicato da Banca d’Italia e analizzati dagli esperti diIl mercato dei mutui continua la suae si lascia alle spalle il periodo di transizione caratterizzato dall’emergenza sanitaria.Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle erogazioni, evidenziamo che si mantiene lache vede la forte componente delle operazioni a supporto dell’acquisto immobiliare (+34,8%), mentre rallentano in maniera decisa le operazioni di surroga e sostituzione che registrano un calo del -32,9%. Si conferma quindi un mercato fortemente incentrato sulle operazioni di acquisto che rappresentano ormai quasicome si evince dal grafico sottostante che indica la percentuale di surroghe e sostituzioni rispetto al totale.Secondo le stime di Kìron Partner, ildovrebbe chiudersi superando idi mutui erogati, con un aumento di circa 10 mld di euro rispetto al 2020. Le agevolazioni a beneficio dei giovani previste nel PNRR faranno accellerare ulteriormente la concessione di credito finalizzata all’acquisto immobiliare. I tassi non subiranno particolari cambiamenti e anche per il 2022 rimarranno contenuti. Tutto ciò, unitamente al fatto che il mutuo casa rimane al centro delle politiche di sviluppo degli