Mobilità (sempre più) su misura con Telepass ed Eni

Eni

(Teleborsa) - Prosegue il percorso avviato dapersempre di più la vita delleinDal primo febbraio al 15 marzo, infatti, nelledove sono attivi iè possibile attivare un nuovo contratto di abbonamentoL’offerta prevede anche fino a 6 mesi di canone gratis per l’Assistenza Stradale Europea, con incluso il Rimborso pedaggio in caso diCon- chiarisce la nota - si può pagare ilutilizzando il dispositivo in auto, ma anche accedere ai parcheggi convenzionati utilizzando la corsia riservata e pagando la sosta in automatico, oltre che pagare l’Area C di Milano e salire e scendere dal traghetto per attraversare lo Stretto di Messina senza scendere dall’auto per pagare il biglietto. Con l’Assistenza Stradale Europea, viene garantito il soccorso stradale gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia ed Europa, con la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo a seguito di guasto fino a cinque giorni.“Grazie alla partnership cone l’introduzione deipresso le Eni Live Stationvecchi e nuovi, con un servizio capillare su tutto il territorio nazionale. Questo ci consente di proseguire il nostro percorso per facilitare sempre di più, anche attraverso le promozioni di azzeramento del canone messe in atto, la, non solo in autostrada ma anche in città” – ha dichiaratoHead of Toll Unit & Sales Channel di Telepass.Obiettivo agevolarepresso i Telepass Point nelle Eni Live Station, infatti, è già possibile aprire un contratto Telepass Family, attivare l’assistenza stradale e, da poco anche per i clienti Business (Telepass con Viacard), ritirare e sostituire il dispositivo Telepass ordinato online. Inoltre nelle Eni Live Station, sia al servito che all’iperself, si può pagare il carburante attraverso l’app Telepass Pay, rendendo così più facile il rifornimento, sia in autostrada che in città: il servizio di pagamento viene gestito direttamente dal device mobile del cliente, su dispositivi iOS e Android, in maniera semplice, rapida e del tutto cashless ed è compreso nel canone mensile fisso di Telepass Pay.Per verificare le Eni Live Station che ospitano il nuovo servizio - conclude la nota - è possibile