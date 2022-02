Petrolio, prezzi riprendono a correre. Resta tensione crisi ucraina

(Teleborsa) - Tornano a salire i prezzi del greggio dopo che il Cremlino ha detto che "non ha ancora piani concreti" per un vertice tra ilNella notte, ilaveva annunciato che i due leader politici avevano accettato "in linea di principio" la sua proposta di vedersi presto in un summit bilaterale Il future aprile sul WTI sale dell'1,10% a 92,07 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sulguadagna l'1,27% a 94,73 dollari.