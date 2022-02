Siemens Energy, aumenta pressione investitori per acquistare Siemens Gamesa

Siemens Energy

(Teleborsa) -, azienda leader nelle tecnologie energetiche, è sotto pressione da parte di alcuni dei suoi principali investitori perin, produttore di turbine eoliche quotato sulla borsa di Madrid. L'investire Deka si è aggiunto oggi a Union Investment, che settimana scorsa aveva chiesto l'acquisto delche Siemens Energy non possiede in Siemens Gamesa, una. Ciò, secondo le due realtà, potrebbe accelerare il turnaround di Siemens Gamesa, che a gennaio ha lanciato il terzo allarme utili in 9 mesi."Se Siemens Energy è davvero seria,di Siemens Gamesa", ha affermato Ingo Speich, responsabile della sostenibilità e della corporate governance di Deka Investment. "Un'integrazione completa consentirebbe a Siemens Energy di controllare più facilmente, smantellare le strutture e", ha aggiunto.Intanto, si muove in territorio negativo, che si attesta a 16,01, con un calo dell'1,69%. Il titolo. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,75 e successiva a quota 15,5. Resistenza a 16,41.