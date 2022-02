Triboo termina il programma di acquisto di azioni proprie

Triboo

Triboo

(Teleborsa) -ha comunicato che in data 10 febbraio 2022 èavviato il 12 ottobre 2020 sulla base dell’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti tenutasi in data 10 settembre 2020, nell’ambito del quale sono state, pari al 0,721% del capitale sociale della Società, per unAl 21 febbraio 2022, Triboo detiene 448.904 azioni proprie, pari all’1,562% del capitale sociale avente diritto di voto.Nel frattempo, in Borsa,scivola e si posiziona a 1,32 euro, con una discesa dell'1,86%.