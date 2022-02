Uniper taglia dividendo su crisi ucraina e volatilità mercato energia

Uniper

Uniper

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società energetica tedesca, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti del 18 maggio 2022 il pagamento di undi 0,07 euro per azione (rispetto agli 1,37 euro del 2020). Di conseguenza, il pagamento totale previsto per il dividendo per il 2021 ammonta a circa 26 milioni di euro (contro i 501 milioni di euro dell'anno precedente), che rappresenta ilsulle società per azioni."Vista la perdurante, lae il crescente slancio della transizione energetica europea, Uniper punta maggiormente sulla liquidità e sulla capacità di investimento", che si riflette nell'odierna proposta di dividendo, ha sottolineato la società in una nota. Uniper è uno dei maggiori investitori esteri nel settore energetico russo. L'annuncio del tagli di dividendo è supportato dal principale azionista, la società energetica statale finlandese Fortum Oyj.In un contesto che la società descrive come "continuamente sfidante", Uniper prevede unrettificato compreso tra 1 e 1,3 miliardi di euro e unrettificato compreso tra 0,8 e 1,1 miliardi di euro per l'anno finanziario 2022, sulla base di una forte attività di generazione di energia e gas nel midstream. Per il momento Uniper non prevede di decidere una politica dei dividendi.presenta un, e si attesta a 38,38. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 38,62 e primo supporto stimato a 38,13.