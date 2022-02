Worldline tratta vendita di unità TSS ad Apollo per 2,6 miliardi di euro

Worldline

(Teleborsa) - La società francese di servizi di pagamentoha avviato trattative esclusive con fondi riconducibili al colosso statunitense del private equitysulla base di un'(TSS). L'offerta, per il 100% delle azioni di TSS, comprende un corrispettivo upfront di 1,7 miliardi di euro e azioni privilegiate che potrebbero raggiungere un valore fino a 0,9 miliardi di euro a seconda della futura creazione di valore di TSS.L'operazione si inserisce nellada un'attività prevalentemente hardware e di servizi associati ai pagamenti a diventare un abilitatore dell'ecosistema nel nuovo mondo dell'accettazione dei pagamenti, con un mix più ampio di software e servizi basati su cloud."Come abbiamo comunicato al momento dell'acquisizione di Ingenico nel febbraio 2020, abbiamo avviato unaper garantirle le migliori condizioni possibili per realizzare la sua ambiziosa trasformazione", ha commentatodi Worldline. "A seguito della convalida del consiglio di amministrazione di Worldline per la cessione di TSS nell'ottobre 2021 e dopo aver condotto un processo rigoroso per diversi mesi, abbiamo firmato un accordo con il candidato che riteniamo sia la soluzione migliore", ha aggiunto.Dopo un'apertura in netto rialzo, con il titolo arrivato a quota 46,05 euro per azione, si modera l'incremento sulla borsa di Parigi di, che si attesta a 44,59, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 45,58 e successiva a 47,09. Supporto a 44,06.