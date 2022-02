Borse europee in rosso. Sale la tensione in Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - I venti di guerra che soffiano in Ucraina schiacciano le borse europee: il presidente russo Putin ha annunciato il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e autorizzato l'invio di truppe russe in quelle regioni, seppur formalmente per garantire la pace. Mossa vista dall'Occidente come preludio di una vera invasione russa dell'Ucraina.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,133. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,15%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,92%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,12%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,84%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,06%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,00%, continuando la seduta a 28.095 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,28%),(+1,02%) e(+0,84%) quest'ultima sulla scia del balzo dei prezzi petroliferi.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,83%.Giù le banche, dove spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,75%.scivola del 2,62%.Seduta negativa per, che scende del 2,43%.di Milano,(+2,73%),(+2,56%),(+1,83%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.Calo deciso per, che segna un -2,87%.Sensibili perdite per, in calo del 2,32%.In apnea, che arretra del 2,21%.