Coronavirus, crescono positivi e vittime ma situazione epidemica migliora

(Teleborsa) -, pur con un aumento dei contagi rispetto a ieri. I nuovial Covid-19 sonorispetto ai 24.408 precedenti, ma in calo del 15% rispetto alla settimana precedente. Iregistrati nelle ultime 24 ore sonorispetto ai 201 del giorno precedente.E' quanto emerge dal consueto bollettino del Ministero della Salute, secondo cui imolecolari ed antigenici effettuati sono, il triplo rispetto ai 231.766 di ieri, con unche scende dal 10,5%, scendendo al di sotto della soglia del 10% per la prima volta da dicembre., con 32 pazienti in meno, mentre scendono anche i ricoveri, che sono 299 in meno.I casi totali da inizio pandemia arrivano a 12.554.596, mentre le vittime si attestano a 153.512. I dimessi/guariti complessivi si attestano a 11.109.291.Uno sguardo alla situazione regione per regione indica che il numero maggiore dei casi casi Covid sono in Lombardia 7.146, Lazio 6.356, Campania 6.116, Veneto 6.037, Sicilia 5.795, Puglia 5.612.