Covid, si attendono novità anche a scuola con la fine dello stato di emergenza

(Teleborsa) - In vista della scadenza delloe dell'allentamento dellelegate al miglioramento della situazione epidemiologica, anche la scuola si prepara ad accogliere le novità previste dal governo per la gestione ordinaria della. Per quel che riguarda il, dovrebbe continuare ad essere in vigore almeno fino al 15 giugno per salire sui mezzi di trasporto e nei luoghi al chiuso. Dunque anche a scuola e su scuolabus, treni, bus, con cui gli studenti si muovono ogni giorno.Da aprile però la fine dell'emergenza sanitaria potrebbe portare alla fine della Dad per i non vaccinati, la fine delle quarantene e lo stop all’uso delle mascherine. “Il Cts e il Ministero della Salute sarebbero chiamati a rivedere i protocolli per la frequenza scolastica e, come Ministero dell’Istruzione, potremmo sollecitare una normalizzazione delle attività didattiche per l’ultima parte dell’anno scolastico”, ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione,“Niente più, niente più discriminazioni tra studenti, niente più impazzimenti per le famiglie. Il mondo della scuola è inclusivo per definizione e non bisogna far pagare ai ragazzi le scelte fatte dalle famiglie di appartenenza: si rischia di creare fratture insanabili tra gli studenti, cosa che personalmente ritengo inaccettabile”, ha affermato in un'intervista ad Orizzonte Scuola.