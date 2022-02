Criptovalute, Nielsen: un tifoso su 10 è interessato ai fan token per supportare la squadra

(Teleborsa) - Cresce l'interesse dei tifosi per ilegati allo, con il 25% degli italiani che conosce il mondo dei fan token e degli Nft, percentuale che sale al 32% tra i tifosi. A dirlo la ricercache fotografa la diffusione delle criptovalute nel mondo dello sport in Italia. Le due tipologie di asset digitali più diffusi nel settore sono attualmente i fan token e gli Nft/oggetti collezionabili digitali.Dalla ricerca emerge che il 10% degli appassionati di sport è interessato all'acquisto di questi cripto token per supportare la squadra, la lega o i giocatori preferiti, con il 12% degli intervistati che preferisce imentre il 13% predilige gli Nft/oggetti collezionabili digitali. L'8% degli intervistati, invece, è interessato ai fan token per essere coinvolto nelle attività quotidiane del team o del campione del cuore."Per cogliere le opportunità che queste innovative tecnologie possono offrire nel mondo dello sport, le società che operano nel settore dovranno approfondire sempre di più la loro conoscenza del mercato attraverso un monitoraggio costante delle preferenze e del comportamento dei fan in merito a questi nuovi asset digitali", ha dichiarato, Commercial Director Nielsen Sports Italia.