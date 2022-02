Doxee, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

Doxee

Doxee

(Teleborsa) -ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 maggio 2021, ha, dal 10 al 15 febbraio 2022 inclusi, complessivamente, pari allo 0,022% del capitale sociale ad un prezzo medio di 12,53 euro per azione, per uncomplessivo pari aLa Società ha comunicato che gli acquisti sono avvenuti per il tramite di Integrae SIM, in qualità di intermediario incaricato di svolgere l’operatività, cui in data 11 gennaio 2022 è stato rinnovato il mandato, con scadenza il 26 ottobre 2022, per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie conferite dall’Assemblea Ordinaria.A seguito di tali operazioni, Doxee detiene, al 15 febbraio, complessivamente 82.750 azioni proprie, pari all'1,038% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,23%.