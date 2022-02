Ecalation in Ucraina, nuovo affondo Borsa russa. Rublo sopra quota 80 sul dollaro

(Teleborsa) - Con l'acuirsi dellala Borsa di Mosca continua ad affondare, dopo essere precipitata la vigilia di oltre 10 punti percentuali . L'indice RTS riparte con un calo dell'8% dopo pochi minuti dall'avvio degli scambi e ritorna sui valori di ottobre 2020.Ieri sera il presidente russo Putin ha riconosciuto le repubbliche indipendentiste del Donbass ed ha ordinato al suo esercito di entrare nel loro territorio, formalmente per garantire la pace. Mossa vista dall'Occidente come preludio di una vera invasione russa dell'Ucraina.Con i venti di guerra che soffiano in Ucraina prosegue sui mercati valutari il crollo del