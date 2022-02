Giù Tokyo e le altre piazze asiatiche. Pesa crisi ucraina

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di, che affonda insieme agli altri listini asiatici, risentendo deldopo che il presidente russo Putin ha riconosciuto le repubbliche indipendentiste del Donbass ed ha ordinato al suo esercito di entrare nel loro territorio, formalmente per "garantire la pace".L'indice giapponesemostra una discesa dell'1,71%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta all'1,74%.In forte calo(-3,04%); con analoga direzione, negativo(-1,41%).Variazioni negative per(-1,36%); come pure, in ribasso(-1,13%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,12%. Sessione trascurata per l', che mostra un timido +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,19%, mentre il rendimento delscambia 2,84%.