Hsbc, utili 2021 più che raddoppiati. Nuovo buyback

(Teleborsa) - Il colossoha più raddoppiato, dopo un 2020 che ha risentito dell'impatto della pandemia da coronavirus. L'è in aumento del 79% a 21,9 miliardi.Il colosso bancario ha annunciato inoltre un ulteriore programma di, al termine del riacquisto di 2 miliardi annunciato alla fine dello scorso anno.Il CdA ha approvato la distribuzione di un secondo acconto sul0,18 dollari ad azione, per un totale di 0,25 dollari nel 2021.Il titoloquotato sulla piazza di Londra cede l'1,21% allineandosi alle vendite generalizzate che stanno colpendo i listini azionari europei con l'acuirsi della crisi ucraina.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 547,1 centesimi di sterlina (GBX). Il supporto più immediato è stimato a 529,8. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 519,3, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.