Italia, Goldman Sachs: prestiti PNRR riducono impatto tassi e crescita rapporto debito/PIL

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Iloffre l'opportunità didei paesi europei, soprattutto per quei paesi cosiddetti "periferici" come Italia e Spagna, i due principali beneficiari dei fondi europei post-pandemia. Mentre i rendimenti sovrani sono in aumento, con la BCE che procede verso la normalizzazione della politica monetaria, il Recovery Fund fornirà ulteriore supporto ai paesi UE fornendo prestiti a basso costo. L'Italia, in particolare, può beneficiare di 120 miliardi di euro di prestiti sui quali pagherà un rendimento finanziario sostanzialmente ridotto (oltre 130 bp attualmente),, secondo un nuovo studio diIl governo italiano, attraverso il suo PNRR, ha già visto l'erogazione di 16 miliardi di euro in prestiti nel 2021 e il ritmo dovrebbe rimanere a 20 miliardi di euro all'anno, continuando a fornire prestiti a basso costo al Tesoro fino al 2026. Con la piena attuazione del PNRR, la banca d'affari prevede che tale somma rappresenteràNello scenario base, irappresenteranno. Rispetto allo scenario in cui il governo italiano si finanzia completamente sul mercato (nessun prestito PNRR), i prestiti europei hanno il potenziale di ridurre di oltre il 10% (3pb) l'aumento dei tassi effettivi pagati dal Tesoro. "L'anticipo di prestiti UE a basso costo, anche se a scapito di un sostegno successivo, ha un impatto quantitativamente più forte e, qualitativamente, può invertire l'impatto dell'aumento dei rendimenti sul tasso debitore sovrano effettivo", sottolinea Goldman Sachs. L'anticipo prevede che l'Italia prenda in prestito più di 20 miliardi di euro all'anno o attraverso 100 miliardi di euro nel 2022, anche se sono scenari poco realistici. Riducendo il tasso di indebitamento sovrano effettivo, i prestiti PNRR, si legge nella nota della banca statunitense firmata dall'italiano Filippo Taddei.La preoccupazione generale relativa all'impennata dei rendimenti sovrani è che aumenta la probabilità che il debito periferico, a cominciare dai titoli sovrani italiani, inizi una spirale accelerata. "Riteniamo che questa preoccupazione sia ben collocata - si legge nel rapporto - ilè che, a seguito dell'impennata dei rendimenti, il, passando dal 16,5% al ??23%". Tuttavia, i prestiti PNRR si dimostrano vantaggiosi poiché, nello scenario base, "riducono del 3% (dal 26%) la probabilità che il debito inizi ad accelerare".