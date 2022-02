L'indice delle società High Tech italiane tentennante (+0,48%), scambi al rialzo per Wiit

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

media capitalizzazione

Reply

Sesa

bassa capitalizzazione

Sabaf

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 139.334,6, con una risalita di appena 703,7 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dello 0,88% a 792.Tra i titoli adel comparto tecnologia, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,36%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,6%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,44%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,93%.