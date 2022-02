Le borse europee chiudono sui livelli della vigilia, prevale la cautela

S&P-500

(Teleborsa) -. La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Dopo un avvio pesantemente negativo a causa delle tensioni geopolitiche in Ucraina, i mercati europei hanno chiuso la seduta odierna sulla parità, con gli investitori che restano cauti e. Sul mercato USA, scambi negativi per l'L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.902,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,72%), raggiunge 92,66 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +168 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,93%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%, resta vicino alla parità(+0,13%), e piatta, che tiene la parità.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.044 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 28.373 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(-0,04%); leggermente positivo il(+0,33%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,65 miliardi di euro, con un incremento di ben 442,1 milioni di euro, pari al 20,00%, rispetto ai precedenti 2,21 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,73%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,36%.avanza del 2,61%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,16%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,62%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,01%.Tra i(+3,93%),(+2,56%),(+2,53%) e(+2,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.scende del 2,62%.Calo deciso per, che segna un -2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Tra ledi maggior peso:10:00: Indice IFO (atteso 96,5 punti; preced. 95,7 punti)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,8%; preced. 3,9%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,6%; preced. 0,4%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18%; preced. 18,3%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,2%).