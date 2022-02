Macy's, nuovo buyback e aumento dividendo dopo trimestrale positiva

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha registratoper 8,66 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021, superiori ai 6,78 miliardi un anno prima e agli 8,34 miliardi dello stesso periodo 2019. Lenei negozi di proprietà di Macy's - una misura chiave della performance nel settore retail - sono state in aumento del 28,3%, battendo le attese degli analisti. Lesono aumentate del 12% rispetto al quarto trimestre del 2020 e del 36% rispetto al quarto trimestre del 2019. L'è stato di 2,44 dollari e l'di 2,45 dollari. Ciò si confronta con l'utile diluito per azione di 0,50 dollari e l'utile diluito per azione rettificato di 0,80 dollari nel quarto trimestre del 2020. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile di 2,02 dollari per azione."I nostri risultati nel quarto trimestre hanno. Sono orgoglioso che Macy's abbia superato le aspettative sia in termini di profitti che di profitti ogni trimestre del 2021, nonostante le interruzioni legate al Covid-19, i problemi della catena di approvvigionamento, la carenza di manodopera e l'elevata inflazione", ha affermato ilMacy's, supportato dalla forte domanda dei consumatori. Allo stesso tempo, l'azienda prevede di operare in un ambiente macro ancora complesso e caratterizzato da inflazione, pressioni sulla catena di approvvigionamento, carenza di manodopera e potenziali varianti di Covid-19. Macy's prevede vendite nette comprese tra 24,46 miliardi e 24,70 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022, un utile per azione rettificato compreso tra 4,13 e 4,52 dollari (vs. 5,31 dollari nel 2021), un margine EBITDA rettificato dell'11% all'11,5%.La società ha ripristinato il suo regolare dividendo trimestrale nel 2021 e il consiglio di amministrazione ha deciso oggi unregolare di 15,75 centesimi per azione, in aumento di circa il 5%. La società ha completato con successo il suo programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021 e in totale ha riacquistato circa 20,5 milioni di azioni durante l'anno. Il CdA ha autorizzato una tempo indeterminato da 2 miliardi di dollari.