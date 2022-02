Matica Fintec, siglato contratto di fornitura in Messico per 750 mila euro

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha firmato un, per un valore di circa. L'ordine consiste in due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, il nuovo prodotto di lancio dell'azienda, che verranno installati nella loro sede di Messico City. Entrambi i sistemi verranno utilizzati al fine didel cliente, si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali."Annunciamo con entusiasmo questo nuovo accordo di successo con Thomas Greg & Sons de México, finalizzato a sostenere la loro crescita aziendale nella regione. Si tratta sicuramente di un", ha commentato Vinicius Matarazzo, Regional Sales Manager CI & FII Americas di Matica Fintec. La consegna dei sistemi e dei relativi servizi è prevista nel. L'accordo odierno segue quello annunciato pochi giorni fa e relativo a una fornitura per Tagnitecrest Limited UK da oltre 800.000 euro.