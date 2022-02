PNRR, Consip: aggiudicata prima gara cyber security

(Teleborsa) - Consip ha aggiudicato la prima gara dedicata agli acquisti delle PA per la realizzazione dei progetti PNRR del "mettendo così a disposizione delle PA un contratto del valore complessivo die della durata di 24 mesi.L'iniziativa, si legge in una nota, recepisce le disposizioni del decreto sulla governance delche consente alle amministrazioni di acquistare i prodotti/servizi di cyber security per la realizzazione dei progetti finanziati attraverso i fondi PNRR, che afferiscono alla Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura) - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA).Questa gara fa parte di un pacchetto di tre gare Consip in ambito cyber security e si colloca nel piano delle gare strategicheche Consip realizza in attuazione del "