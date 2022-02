Putin ottiene autorizzazione a invio forze militari all'estero. L'Europa annuncia sanzioni

(Teleborsa) - Dopo aver annunciato l'annessione delle due province separatiste del Donbass , Lugansk e Donetsk, il Presidente russoha chiesto edall'estero a supporto dei separatisti filo-russi."La soluzione migliore sarebbe che l'Ucraina rinunciasse spontaneamente all'ambizione di aderire alla Nato", ha affermato Putin, aggiungendo che. "Dobbiamola questione del Donbass", ha aggiunto i leader russo, spiegando chein Ucrainasul terreno".Frattanto una riunione straordinaria della Nato con l'Ucraina è in calendario per questo pomeriggio., aveva dichiarato questa mattina alla nazione il presidente ucraino,, avvertendo che Kiev "non cederà un solo pezzo" dell'Ucraina.L'escalation di tensione è stata accolta con una grandedal segretario della Nato,, che aveva lanciato un avvertimento per la sicurezza europea, riaffermando il supporto politico e finanziario all'Ucraina.Durada parte della comunità internazionale, che è passata dalle minacce ai fatti, annunciandonei confronti di entità ed individui russi, le cosiddette smart sanctions. Ile l'intenzione di congelare i beni divicini al Cremlino., definendo "illegale e inaccettabile" la decisione di Mosca di annettere le province separatiste ucraine, ha convocato per questo pomeriggio unaeuropei, perfra un ventaglio di proposte. Nel pacchetto le seguenti proposte: colpire coloro che sono stati coinvolti nella decisione illegale, colpire le banche che stanno finanziando operazioni militari russe in quei territori, interdire la capacità della Russia di accedere ai mercati dei capitali ed ai servizi finanziari dell'UE, limitare il finanziamento di politiche aggressive, colpire il commercio delle due province separatiste da e verso l'UE.Nel frattempo, la Germania in mattinata ha annunciato lo stop almeno temporaneo al progetto del gasdotto Nord Stream 2 uno di quelli cui tiene di più e che lega gli interesso economici europei a Mosca.