Turismo, Aeroporti 2030: "Favorire la ripartenza"

(Teleborsa) -, l'associazione che riunisce glirappresentata dale dai, è stata ricevuta dal, per discutere dei temi legati alle riaperture ed alla necessità di supportare e favorire la ripartenza del settore aereo, componente essenziale della filiera del turismo nel nostro Paese.L'incontro – fa saperein una nota – è stato occasione "per confrontarsi sull'imminente entrata in vigore del nuovo sistema di frontiera denominato, operativo dal mese di ottobre 2022, che prevede la registrazione in modo informatizzato dei dati identificativi di tutti i viaggiatori provenienti da Paesi terzi, con acquisizione anche dei dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto)"."Il ministro– si legge nella nota – ha confermato l'importanza strategica del comparto aereo per il nostro Paese ed ha preso piena consapevolezza dell'urgenza di adottare provvedimenti che ne accelerino la ripartenza e che favoriscano la competitività del sistema aeroportuale nazionale". L'Associazione ha espresso "grande apprezzamento per le recenti dichiarazioni del ministro e del Governo che hanno annunciato un calendario di riaperture ed ha riaffermato che la programmazione è fondamentale per il comparto aereo"."Il nuovo sistema di controlli – ha affermato– riveste importanza strategica per le operazioni di Polizia di frontiera e contribuirà ad innalzare gli standard di sicurezza. Per questo è fondamentale portare avanti un proficuo confronto con le Istituzioni al fine di implementare tale sistema senza penalizzare gli scali italiani".