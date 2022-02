Ucraina, per S&P escalation tensioni con la Russia aumenta rischio di cyber attacchi

(Teleborsa) -prevede un aumento del rischio dicontro l’, a fronte di un’escalation delle tensioni con la. Ciò potrebbe creare ripercussioni a cascata per aziende, governi e altri soggetti dell’area e anche altrove. L’impatto economico di un simile attacco per i soggetti coinvolti potrebbe superare istimati per l’attacco malware “NotPetya” del 2017, dato un maggiore grado di interconnessione e digitalizzazione.S&P ritiene che le emittenti con unae una gestione delpiù deboli saranno maggiormente esposti a impatti sul rating. L'agenzia di rating sta inoltre monitorando il potenzialedegli attacchi informatici sugli assicuratori e gli assicurati, date le clausole ancora ambigue di esclusione di rischi di guerra nelle polizze assicurative.