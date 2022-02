Ue, Gentiloni: prossima settimana le linee guida per le politiche fiscali del 2023

(Teleborsa) - Il Commissario Ue agli Affari Economici,, ha annunciato che la prossima settimana la Commissione Ue presenterà le linee guida per ladel prossimo anno. "La prossima settimana metteremo in campo le nostre linee guida per la politica fiscale per il 2023, concentrandoci su come i governi debbano muoversi da unoad unoe su come cominciare una graduale riduzione dielevati supportando allo stesso tempo una crescita durevole e sostenibile", ha spiegato Gentiloni intervenendo ad una conferenza organizzata dalla direzione generale Ecofin e dal Comitato Economico e Sociale. "Prima della pausa estiva - ha aggiunto - presenteremo le nostre proposte per la"."Glinecessari per raggiungere i nostri obiettivi comuni devono essere bilanciati con la necessità di sostenibilità fiscale. La sfida consisterà nel trovare il giusto equilibrio tra la riduzione del debito e il sostegno alla crescita, ponendo la crescita al centro del nostro quadro di regole. Perché è chiaro che la crescita è essenziale per mantenere la sostenibilità del debito. La riduzione delpuò essere credibile solo se effettuata in modo graduale, sostenibile e favorevole alla crescita", ha spiegato ancora il Commissario Ue. Quanto alla riforma del, l'obiettivo della Commissione è "costruire un consenso. Non sarà facile ma mi incoraggiano le aperture dei Paesi membri". "La riduzione del debito è credibile solo se viene fatta gradualmente e di modo da favorire la crescita"; ha aggiunto.Il Pil dell'Ue – ha sottolineato Gentiloni – "è previsto che aumenti al 4% nel 2022" per stabilirsi "al 2,8% nel 2023. Ma l'incertezza resta. E la violazione del diritto internazionale con il riconoscimento da parte delladelle due repubbliche separatiste in Ucraina aumenta fortemente tale