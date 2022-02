UE, la proposta di un Fondo Europeo Green per salvare la crescita

(Teleborsa) - Creare un, sul modello di Next Generation EU, più grande di almeno 3 volte, per finanziare gli ambiziosi programmi ecologici, digitali e sanitari in cui l'Ue si è impegnata, alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. Questa – nell'ambito del dibattito sullasospeso all’inizio della pandemia e che dovrebbe essere riesumato all'inizio del 2023 – laL'alternativa – spiega Costanzo – è che "la BCE operi comunque sui mercati, almeno per titoli emessi dagli Stati per finanziare questi nuovi beni pubblici europei (finanza green, per esempio); o una combinazione delle due sopra. Senza dimenticare il ruolo importante di supporto che dovrebbe avere la Banca europea degli investimenti".– si legge nell'editoriale – sono "la velocità di riduzione dei debiti pubblici, che sono cresciuti enormemente per far fronte alla pandemia (in Italia siamo quasi al 160%, in Ue oltre il 100%), e la possibilità di emettere nuovo debito". Nell'attuale scenario – in cuistima una crescita dell’economia italiana del 3,8% nel 2022, in discesa rispetto al 6,5% del 202, e ilha limato la crescita prevista nell’area euro per il 2022 di -0,4%, portandola al 3,9% (in Italia e Germania 3,8%) – "chiedere una riduzione rapida dei debiti pubblici avrebbe l’effetto – sottolinea Costanzo – di indebolire ulteriormente l’economia, ancora non del tutto ripresa dallo scossone Covid (in Italia mancano ancora 300mila posti di lavoro rispetto al 2019)". L'analisi della Stampa evidenzia la necessità per l'Italia "di poter emettere nuovo debito, specie per finanziare gli impegni presi a livello Ue su transizione verde e digitale che, secondo stime della Commissione europea richiederanno, per l’intera Ue, 520 miliardi di investimenti aggiuntivi la prima e 130 la seconda all’anno per i per i prossimi 10 anni (per un totale di 6.500 miliardi entro il 2030-2032)". Per far fronte ad una cifra così rilevante la via individuata nell'editoriale è quella di, i cui risparmi sono aumentati notevolmente durante la pandemia (256 miliardi in più solo sui conti correnti italiani negli ultimi 22 mesi), ma anche,di livello superiore a quello già in atto negli Stati Membri e in parte coperto dal programma Next Generation EU. Accanto a "un nuovo Patto estremamente flessibile, con rientro morbido dei debiti e possibilità di emetterne dei nuovi, scorporando quelli destinati alla transizione verde e digitale" sarà necessario, sulla scia dell’attuale programma Next Generation EU, unche vada a finanziare tutte quelle iniziative dove è evidente ilossia ottenere beni pubblici europei (lotta al cambiamento climatico, la trasformazione digitale, la sanità, l’energia, la politica industriale, le materie prime, lo spazio, tutela del lavoro, il controllo delle frontiere esterne, la sicurezza, la difesa, per non parlare della difesa dei valori europei, dell’uguaglianza di genere, la gestione delle migrazioni, la lotta al terrorismo, ecc.), vale a dire quei beni che nessun Paese Ue da solo sarebbe capace di ottenere, a costi più bassi che i singoli Paesi potrebbero permettersi e assicurando una condizione di parità tra Paesi per iniziative collettive comuni."Perla maggiore capacità fiscale europea dovrebbe andare di pari passo – conclude l'editoriale – con lae dunque accrescere il ruolo di controllo democratico del Parlamento europeo e la sua capacità di iniziativa".