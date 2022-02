Veicoli rimorchiati, mercato apre anno sotto segno più

(Teleborsa) -per il comparto deiche, in apertura di 2022 registraL’incremento - rileva il Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE - risulta però i, quando le immatricolazioni, guidate dalle dinamiche di fine anno, avevano fatto segnare un +36% rispetto al 2019. La crescita inoltre, non raggiunge i livelli pre-pandemia: a gennaio 2019 venivano infatti immatricolati 1.421 rimorchi e semirimorchi contro i 1.270 dello scorso mese (-10,6%)."La domanda nel mercato rimorchi e semirimorchi si dimostra anche a inizio anno sostenuta,, che rimane incerta a causa della carenza della componentistica che sta affliggendo tutto il settore”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE."Alla luce del momento attuale, i numeri per il comparto– aggiunge Starace – ma non si è ancora raggiunto l’obiettivo dei livelli di immatricolazione pre-crisi. Risultato che non sarà facilmente raggiungibile nei prossimi mesi, considerata la discontinuità di fornitura”.per l’approvazione alla Camera dell’emendamento fortemente sostenuto dall’Associazione con il quale si proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 i termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021, ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex Superammortamento ed ex Iperammortamento), che comprendono sia quelli di industria 4.0 che gli autoveicoli per trasporto merci."L’approvazione dell’emendamentoconclude il Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE – e l’intervento del decisore politico dà la possibilità alle Case costruttrici di avere una boccata di ossigeno in un periodo in cui i ritardi sulle