A2A, nel 2021 investimenti record e crescita ebitda

A2A

(Teleborsa) - Nel 2021 l’(Margine Operativo Lordo Ordinario) diè pari a 1,39 miliardi di euro, risulta in incremento del 18% rispetto al risultato registrato nell’anno precedente, principalmente grazie al contributo positivo di tutte le Business Unit e delle recentiacquisizioni. Includendo le poste non ricorrenti l’Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 1,42 miliardi di euro (1,19 miliardi di euro nel 2020).Glie leeffettuati nel 2021 hanno raggiunto un valore record di 1,79 miliardi di euro, circa il doppio rispetto a quanto consuntivato nel 2020. Nel dettaglio, gli investimenti si sono attestati a 1,07 miliardi di euro, in crescita del 46% rispetto al 2020 (0,74 miliardi di euro).Nel 2021 lehanno raggiunto 5TWh (+28% rispetto al 2020). Sempre nell'anno, sono state, il 45% delle quali under 30, con un incremento netto di 271 persone rispetto al 2020.Larisulta pari a 4,11 miliardi di euro (3,47 miliardi di euro al 31 dicembre 2020).

"I dati preliminari del 2021 confermano la capacità di crescita del Gruppo: rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato i nostri investimenti, portandoli a 1,79 miliardi di euro, record storico della società - commenta l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini -. Abbiamo assunto 1.368 nuovi colleghi e colleghe e portato a compimento operazioni industriali che ci hanno consentito di rafforzare la nostra presenza sul territorio nazionale e anticipare di due anni gli obiettivi di incremento della capacità installata da fonti rinnovabili. Proseguiamo speditamente nel percorso tracciato dal nostro Piano Industriale di sviluppo di infrastrutture che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dall’Europa e a rendere energeticamente indipendente il nostro Paese".