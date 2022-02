ASPI, Moody's riconosce un Sustainability Rating "A2"

(Teleborsa) -ttiene il riconoscimento di, che ha attribuito unalla società. Un livello che equivale ad un giudizio "Robust" (robusto). e che poggia - spiega l'agenzia - sulla "solidadi Autostrade per l’Italia dinell’ambito della propria strategia e operatività".Tra i fattori a sostegno del Sustainability Rating vi sono gli: quelli inper un totale di 6,2 miliardi di euro, che porteranno a un sensibile upgrade dei circa 3.000 chilometri di rete autostradale gestita da ASPI, contribuendo a una considerevole riduzione dell’impatto ambientale in termini di emissioni, inquinamento acustico e luminoso;, come il progetto del Passante di Bologna, indispensabili per decongestionare i nodi nevralgici della rete autostradale. In aggiunta l'agenzia cita ilad alta potenza per veicoli elettrici, con un investimento di 70 milioni di euro, e la recente, società del Gruppo sèeciaizzata in rinnopvabili che procederà all’installazione di pannelli fotovoltaici dislocati sul sedime autostradale.Secondo Moody's èdi ASPI anche nelle areeambiti nei quali ha conseguito“Questo risultato è frutto del Piano di Trasformazione avviato da ASPI e giunto oggi al suo terzo anno di attuazione. Un piano che non può prescindere dal considerare la Sostenibilità come uno dei suoi fattori abilitanti”, sottolinea, Chief Financial Officer di Autostrade per l’Italia e responsabile della strategia ESG del Gruppo.