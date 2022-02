Barclays, utile loro balza a 8,4 miliardi nel 2021

Barclays

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2021 con unL'EPS si è attestato a 37,5p per azione. Risultati che fanno perno sulla ripresa economica post pandemia, in particolare sulla ripresa dei depositi e degli impieghi e sull'ottimo andamento dei consumi, che hanno generato: Barclays UK ha generato un RoTE del 17,6% (2020: 3,2%) e Barclays International un RoTE del 14,9% (2020: 7,1%), incluso un RoTE del 14,9% (2020: 9,5%) per la Corporate and Investment Bank (CIB) e RoTE del 15% (2020: (7,5)%) per la divisione Consumer, Cards and Payments (CC&P).che ha generato un utile prima delle tasse di 5,8 miliardi di sterline, comprese le commissioni record di Investment Banking e le entrate azionarie2con un Common Equity Tier 1stabile rispetto a dicembre 2020, ed un valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione aumentato del 9% a 292pLa banca distribuirà unper azione (1 pence nel 2020) ed annuncia l'intenzione di avviare ilfino ad un massimo di 1 miliardo di sterline, portando il totale dei riacquisti di azioni annunciati nel 2021. Il tutto ha consentito di distribuire agli azionisti capi0tale in eccesso per un valore di 2,5 miliardi di sterline"Sono orgoglioso di aver ottenuto queste performance resilienti, continuando a supportare i nostri clienti durante un anno di sfide legate al COVID-19", ha affermato il, aggiungendo "guardando al 2022 ci concentriamo sulla fornitura di performance e rendimenti coerenti per tutte le nostre attività, supportati da una solida gestione del nostro bilancio e da un controllo dei costi".