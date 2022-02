Borse asiatiche in salita. Chiusa Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prove di risalita per le principali borse asiatiche, nonostante il nuovo scivolone ieri a Wall Street con il persistere delle tensioni geopolitiche sull'Ucraina. Chiusa la borsa di Tokyo per festività.Tra gli altri listini d'estremo oriente,avanza dell'1,80%.Guadagni frazionali per(+0,61%); come pure, in moderato rialzo(+0,6%).Poco sopra la parità(+0,55%); come pure, leggermente positivo(+0,7%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta poco mossa per l', che tratta con un moderato +0,04%. Cauto l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,19%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.