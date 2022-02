CNH alza il velo sul Piano 2024: focus su tecnologie, innovazione e sostenibilità

CNH Industrial







Il punto cardine del Piano è la spinta all'innovazione ed alla sostenibilità, ben espressa nel nuovo purpose aziendale "Breaking New Ground", che evoca la spinta di CNH Industrial ad aprire nuovi orizzonti, giungendo per prima là dove gli altri potranno seguirla e cercare continuamente soluzioni migliori e idee rivoluzionarie. Nello stesso tempo c'è una una strategia finanziaria rigorosa, presentata dal Chief Financial Officer, Oddone Incisa, che fa perno su investimenti disciplinati e crescita organica, senza escludere le opportunità di crescita inorganica affidate alla neocostituita CNH Industrial Ventures, che raccoglie insieme le partnership esistenti ed esplora nuove possibilità di collaborazione con promettenti start-up digitali e tecnologiche.

(Teleborsa) -ha presentato il suoin occasione deltenutosi a Miami, in Florida (USA). Il Ceoha presentato la nuova società e definito le priorità strategiche, tra cui l'innovazione ispirata dal cliente, la leadership tecnologica, la forza dei brand e dei concessionari, l’eccellenza operativa e l’impegno per la sostenibilità.Altri membri del top management hanno presentato le strategie in tecnologia di precisione, agricoltura, costruzioni, elettrificazione e combustibili alternativi, sostenibilità e gli obiettivi finanziari triennali."Oggi, io e i miei colleghi abbiamo avuto il privilegio di poter svelare la nuova CNH Industrial e la nostra strategia a lungo termine per una maggiore crescita ispirata ai clienti nonché un ulteriore miglioramento della performance finanziaria. Siamo fiduciosi che il piano cheabbiamo presentato in dettaglio oggi sia una solida base per avanzare con determinazione e velocità", ha affermato Scott Wine.CNH conferma il suo. E' previsto anche un, in aumento di oltre 300 punti base rispetto al 2021, edfocalizzati su nuovi prodotti e nuove tecnologie di precisione per circa, in crescita fino al 4,5% dei ricavi netti nel 2024.I target comprendonodi dollari entro il 2024 con un tasso medio annuale di crescita (CAGR) del 6% circa, un Margine EBIT adjusted delle Attività Industriali 2024 tra 12% e 13% circa, aumento di oltre 200 punti base rispetto al 2021, un argine EBIT per il segmento Agriculture tra 14,5% e 15,5% entro il 2024. L'(diluted EPS) è indicatoentro il 2024. Il ROIC (ritorno sul capitale investito) delle Attività Industriali è atteso al 19% circa, con una crescita di tre punti percentuali durante il periodo del piano.delle Attività Industriali previstoIl rinnovato piano finanziario 2022-2024 si impegna inoltre a unae conferma la capacità della Società di esercitare eventuali(buy-back).