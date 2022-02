Coronavirus in Italia, oggi 49.040 nuovi casi e 252 morti

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese in 24 ore a fronte di poco più dicompresi i test rapidi con il tasso di positività alLe persone in terapia intensiva sono 886 (-10), quelle nei reparti ordinari 12.527 (-549). I morti sono 252. Questi i dati diffusi oggi, come ogni giorno, dalI dati confermano che ilE' un segnale importante". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di 'TimeLine' su SkyTg24, commentando l'attuale situazione epidemiologica e i prossimi scenari.Intanto, continuano a calare sia inel mondo.durante la settimana dal 14 al 20 febbraio, i contagi registrati sono stati oltreato sceso del 21% rispetto ai 7 giorni precedenti. Anche i decessi hanno mostrato un trend in diminuzione (-8%), attestandosi sopra quota 67mila nell'ultima settimana. Ma in Europa l'Italia resta seconda per numero di morti Covid.E' il quadro tracciato dall'ultimo bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Regione Europea ha riportato un'ulteriore discesa questa settimana nei contagi, segnando oltre 7,2 milioni di nuovi casi, pari a -26% rispetto alla settimana precedente. E' ladi calo dei casi da quando la Regione ha registrato il picco a fine gennaio."L'83% della popolazione africana deve ancora ricevere una singola dose" di vaccino anti-COVID. ", che sta creando le condizioni ideali per l'emergere di nuove varianti". È il monito ribadito dal direttore generale dell'OMA Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo messaggio durante la ‘PortsToArms Conference' sull'equità vaccinale.