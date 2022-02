Crisi Russia-Ucraina, Biden annuncia dure sanzioni contro Mosca

(Teleborsa) - Il Presidente degli Stati Unitinon ha dubbi: lain modo innegabile contro l'Ucraina attraverso la dichiarazione di indipendenza delle repubbliche separatiste e. Il Presidente ha accusato Mosca di aver messo in atto una "violazione del diritto internazionale", affermando che questo richiedeI leader statunitense ha dunque annunciato nuove edi quelle che furono decise nel 2014, a seguito della guerra in Crimea. E diventeranno "sempre più aspre se la situazione peggiorerà". Le sanzioni - ha spiegato Biden - colpiranno innanzitutto le elite russe e le loro famiglie, il debito sovrano e due grandi istituzioni finanziarie in modo daIl Presidente ha chiarito che le sanzioni sono da ritendersi comee non c'è "alcuna intenzione di combattere contro la Russia". Nonostante questo gli USA hanno avviatonei paesi Baltici spostandole dalle basi Nato italiane. E, a proposito del gasdotto Nord Stream 2, si è detto intenzionato a "lavorare con la Germania" per impedire che venga avviato.Frattanto,per approvare un. "Gli europei, con una riposta rapida, in 24 ore, hanno raggiunto un accordo unanime per un pacchetto di sanzioni", ha annunciatol'Alto Rappresentante Ue della Politica Esteraprecisando che queste. Si tratta di misure restrittive che colpiscono persone ed entità direttamente o indirettamente collegate a Mosca e si prefiggono di "isolare" la Russia, impedendo l'ìaccesso ai mercati finanziari e dei capitali., ampliando la lista nera delle persone ed entità al bando, incluse cnque banche russe ed alcuni oligarchi vicini a Putin.