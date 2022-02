Domori, revocate deleghe ad AD Lelio Mondella. Subentra Lamberto Vallarino Gancia

(Teleborsa) - Il CdA di, produttore di cioccolato super premium e parte del gruppo illy, haquale amministratore delegato della società, a meno di due mesi di distanza dall'insediamento di Mondella nel nuovo ruolo. "La decisione del CdA è stata motivata per ilin un momento cruciale di espansione e transizione per la società di None", si legge in una nota. Al suo posto è stato nominato AD con effetto immediato, già vice presidente di Domori.Il consiglio ha anche analizzato i dati di pre chiusura al 31 dicembre 2021. Ledi Domori hanno registrato un volume pari a quasi 26 milioni di euro, con un incremento del 40% rispetto al 2020 e del 34% rispetto al 2019. In base ai risultati di pre-chiusura, la società è in grado di. I Minibond Domori, emessi a dicembre 2020 per un importo di 5 milioni di euro e quotati sul mercato ExtraMot PRO3, sono stati il primo collocamento finanziario di Domori.